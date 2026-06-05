Alicia Flórez se gana un mejor contrato en la WNBA

El desembarco de la jugadora leonesa Alicia Flórez en la WNBA no ha podido contar con un mejor guion. En apenas tres partidos la base-escolta se ha ganado la consideración del cuerpo técnico y compañeras en las Washington Mystics... y una mejora laboral.

Alicia que llegaba con un contrato de desarrollo bajo el brazo que le garantizaba diez partidos con la franquicia norteamericana, ha logrado con sus actuaciones sobre la pista que este pase a convertirse en garantizado, o lo que es lo mismo, hasta el final de la temporada.

Con un promedio de 7,3 puntos, 4,3 rebotes y un robo de balón, Alicia ha demostrado en la mejor liga de baloncesto del mundo de lo que es capaz. Un reconocimiento que además de la seguridad en cuanto a su presencia en la WNBA hasta final de curso, también le supone una mejoría sustancial en sus emolumentos, pasando de los 750 dólares por partido a poco más de 6.000 (hasta final de temporada llegaría a los 210.000 dólares).