El BF León, a 40 minutos de hacer historia con el ascenso a Challenge

El BF León está a 40 minutos de hacer historia. Las leonesas, tras una temporada notable, tienen a tiro el soñado ascenso a la Liga Femenina Challenge, el segundo escalón del baloncesto femenino español.

Alcorcón en su última parada este sábado a partir de las 19.30 horas en un encuentro al que el BF León llega con los 19 puntos de renta logrados en el encuentro de ida de la final disputado en el Palacio de Deportes de León (76-57). Un margen amplio aunque las leonesas no quieren oír hablar de nada sentenciado, y por ello se aplicarán desde el salto inicial como lo han hecho hasta ahora. Evitar que el Alcorcón se haga fuerte en una pista en la que, sin duda alguna, solo un equipo ha podido salir airoso en el presente ejercicio (GEiEG)será el principal cometido con el fin de poder transitar con dígitos parejos. Evitar las acometidas de las locales será esencial para que este último examen hacia la Liga Femenina Challenge salga de la mejor manera posible.

E incluso con la opción de poder optar a un triunfo que pondría la guinda a una temporada brillante del BF León. Eso sí, las de Rafa González quieren huir de la euforia. Saben que por delante tienen 40 minutos que pueden llevarlas a la gloria. Y por eso pujarán para ganarse el billete a la segunda categoría del baloncesto femenino español. Solo les queda un escollo, el Alcorcón. Rival exigente, pero al que ya se le batió en la ida por 19 puntos.