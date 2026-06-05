Astorga presenta 'El Camino Gaudí', una ruta de 600 kilómetros que este sábado levanta el telón

El Ayuntamiento de Astorga y el Club Ciclista Astorga Randonneurs presentaron oficialmente ‘El Camino Gaudí’, una ruta ciclista de 600 kilómetros que se celebra este sábado y que unirá las tres grandes obras de Antoni Gaudí en el noroeste de España: el Palacio de Gaudí de Astorga, la Casa Botines de León y El Capricho de Comillas.

La iniciativa nace como uno de los actos conmemorativos del Centenario Gaudí 1926–2026, combinando deporte, patrimonio, naturaleza y cultura en un recorrido de ida y vuelta con un tiempo máximo de 40 horas.

Desde la organización se ha querido destacar el carácter simbólico de esta propuesta, que pone en valor el legado de Gaudí y la estrecha relación de Astorga con su obra, al tiempo que promueve el cicloturismo y el conocimiento del territorio.

Asimismo, se ha expresado un agradecimiento especial a todas las instituciones, entidades, colaboradores y personas que durante este Año Gaudí han mostrado su compromiso e implicación para hacer posible las actividades programadas y mantener vivo el legado de uno de los arquitectos más universales de nuestra historia. Bajo el lema ‘Pedalea. Descubre. Disfruta’, El Camino Gaudí invita a los participantes a vivir una experiencia única en torno al patrimonio, el esfuerzo y la belleza de los paisajes que unen Astorga, León y Comillas.