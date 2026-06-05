El Torneo Diario de León, broche de oro a la primavera

Los primeros hoyos se disputaron este viernes, pero mañana jugarán todo el torneo el grueso de los participantes.ANA F. BARREDO

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fiel a su cita, llega el VI Torneo Diario de León de Golf. Arrancó con los primeros hoyos, aunque la gran jornada de juego tiene lugar desde las nueve de esta mañana en el Club de Golf Bierzo de Congosto. Serán 61 jugadores, como el año pasado, los que pelen por el triunfo final en una jornada que se prevé de bastante calor. Participan socios del Club de Golf Bierzo e invitados por la organización. Las reglas de juego son las de la Federación. La competición se desarrollará en partidas de 4 jugadores bajo la modalidad Individual Stableford con el hándicap limitado a 24,4.

Las categorías en liza son las del 1ª y 2ª de Caballeros y una única para Damas.

Los ganadores de las clasificaciones Hándicap y Scratch se llevarán importantes premios, destacando bolsas de golf Master SL650 Stand, Wedges G1 y un Putter Cleveland HB para la campeona Scratch. Además, la precisión tendrá premio doble con los galardones al Mejor Driver y Mejor Approach, equipados con material de primera calidad como guantes Xxio y Footjoy y bolas Tour Special.

A las cuatro de la tarde tendrá lugar la entrega de premios. Además del referido material deportivo, el premio gordo será un Bono para 2 personas que incluye hotel y golf en el balneario de Augas Santas.