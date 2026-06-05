La Cultural se queda en mínimos

La Cultural tendrá que rehacer su proyecto deportivo para su primera plantilla. Más bien diseñar uno nuevo. Del equipo que esta temporada ha transitado con más pena que gloria por la Segunda División a día de hoy, y según oficializaba el club. Solo tres jugadores tienen contrato. O lo que es lo mismo, el verano va a resultar movido a la hora de concretar un nuevo grupo.

Nada menos que 21 salidas entre finalización del contrato y cesión suma el club leonés. Entre ellas la última de ayer viernes, la de un Quique Fornos del que no se contaba y que pronto ha encontrado acomodo en otro descendido de la categoría de plata del fútbol español, el Huesca.

Rodri Suárez, Iván Calero y Yayo González son los que a día de hoy tienen vinculación con la Cultural aunque eso no presupone que todos se vayan a quedar. Sergi Maestre y Javier Fernández 'Bicho', que el 30 de junio ponen fin a su vínculo contractual, son los únicos a los que la Cultural ha ofrecido renovar. Eso sí, en el caso de Bicho sobre el que se quiere pivotar el proyecto 2026-2027 tiene varias 'novias' para cambiar de aires. Entre ellas y cada día que pasa con más fuerza la de un Albacete que milita en Segunda División y que ha puesto su punto de mira en el mediocentro gallego. Tres más dos para empezar a dar forma a un proyecto que dirigirá Jandro Castro en la parcela técnica.

Pocos mimbres para evitar que todo vuelva a empezar desde cero.

Eso sí, también hay que apuntar a tres jugadores que regresan de cesión como Guzmán Ortega, Adrián Ruiz y David López aunque todo apunta a que sus opciones de quedarse en la plantilla no van a ser demasiadas.

Respecto a la 'desbandada' de nada menos que 21 jugadores, algunos incluso interesantes, pero con las opciones de quedarse nulas por decisión en ciertos casos ellos mismos al buscar mantenerse en la segunda categoría del fútbol español en esta amplia lista de 'adiós' se incluyen los siete cedidos: Luis Chacón, Roger Hinojo, Matía Barzic, Víctor Moreno, Selu Diallo, Thiago Ojeda y el catarí Homam El-Amin.

Y otros que finalizan contrato como Rubén Sobrino, Edgar Badía, Miguel Bañuz, el citado Quique Fornos que ayer oficializaba el Huesca como nuevo integrante de su plantilla, Arnau Rafús, Víctor García, Manu Justo, Eneko Satrústegui, Rafa Tresaco, Tomás Ribeiro, Lucas Ribeiro, Nemanja Radoja que llegaba en el mercado de invierno, Diego Collado y Peru Rodríguez. Nada menos que 21 en total. O lo que es lo mismo, otra vez toca cambiar casi por completo el vestuario y con ello afrontar un rodaje importante para que la maquinaria futbolística pueda funcionar de una manera consistente en la Primera Federación, una categoría a la que la Cultural regresa tras su exigua temporada en la Segunda División que ha dejado como penúltimo clasificado.