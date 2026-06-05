Diario de León

FÚTBOL FEMENINO. Clasificatorio para el Mundial

España golea a Inglaterra y pone la directa al Mundial de Brasil 2027

Claudia Pina celebra su gol que situaba el 4-0.

Claudia Pina celebra su gol que situaba el 4-0.CLADERA

Publicado por
A.G.
Palma De Mallorca

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España consiguió un triunfo trascendental ante Inglaterra (4-0) gracias a los goles de Alexia Putellas por partida doble, Patri Guijarro y Claudia Pina y depende de sí misma para clasificarse para el Mundial femenino de Brasil 2027 en su partido contra Islandia del próximo martes.

Ya al descanso las españolas dominaban por 2-0, un resultado que ampliarían al doble tras una segunda parte también sobresaliente para las españolas.

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