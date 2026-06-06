La Cultural Leonesa peina el mercado

La Cultural y Deportiva Leonesa se encuentra en pleno proceso de reestructuración, con la necesidad de diseñar un nuevo proyecto deportivo tras una temporada difícil. El equipo afronta una etapa de reconstrucción con una plantilla en mínimos, lo que obliga a la dirección deportiva que comanda Asier Goiria junto a Ibán Markitz, quien asumirá el rol de secretario técnico dentro de la nueva estructura, a peinar el mercado, junto al nuevo entrenador Jandro Castro, para renovar el equipo de cara a la próxima campaña 2026-2027.

El equipo leonés en su vuelta a Primera Federación contará con una plantilla prácticamente irreconocible después de que se hayan confirmado las bajas de 21 jugadores con que contó en su equipo en la actual campaña en Segunda División.

Los únicos integrantes del plantel culturalista que seguirán, en principio, vinculados son tres que tenían contrato en vigor, los defensas Rodri Suárez e Iván Calero, junto con el centrocampista Yayo González; a los que hay que unir los que vuelven tras su cesión, el defensa Guzmán Ortega (Real Avilés), Adrián Ruíz (Marbella) y David López (Quintanar de la Orden). El conjunto leonés ha presentado, además, ofertas de renovación a los centrocampistas Bicho y Maestre, el primero después de tres temporadas en el equipo y el catalán, que también participara en el ascenso de categoría.

EN LA ÓRBITA CULTURALISTA

La Cultural ya peina el mercado. Ha mostrado interés en Yago Cantero, defensa central de 26 años que actualmente milita en la AD Ceuta, aunque el Real Murcia también le sigue los pasos, debido a que en un principio no entra en los planes del equipo ceutí para la próxima campaña, de nuevo en Segunda División.

Otro de los futbolistas que interesan al cuadro culturalista es Oier López, pero al canterano del Athletic Club le tienen en sus agendas Lugo, Mérida, Huesca, Hércules y Alcorcón.