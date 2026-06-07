Juan Ojanguren y Laura Sánchez ganan la Peregrino Entrecepas

Juan Ojanguren y Laura Sánchez Piedrafita se erigieron en los grandes protagonistas de la Carrera Peregrino Entrecepas que tuvo como escenario Gordoncillo. En un escenario entre viñedos, tan particular como espectacular, la carrera coronaba a dos atletas habituales en los puestos de honor como los triunfadores de la 15ª entrega.

En la categoría masculina Ojanguren tuvo como principal rival a la hora de luchar por el peldaño más alto del podio a Gustavo Silván, a la postre segundo a 1:12 del vencedor mientras que el tercero en cruzar la meta en las Bodegas Gordonzello era Álex Flórez. Por lo que respecta a la categoría femenina Laura Sánchez Piedrafita se llevaba el gato al agua con un tiempo de 44:26. A 24 segundos lo hacía Marina Guerra, que se hacía con la segunda posición, cerrando el cuadro de honor Alba Holguín.

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La carrera Peregrino Entrecepas tuvo también a otros protagonistas que lograron imponerse en sus categorías. Además de Ojanguren y Laura que repetían en senior masculino y veteranas B, Marina Guerra (senior femenino), Guillermo San Ramón (veterano A), Noelia Sabugo (veterana A), Óscar Cañibano (veterano B), Gustavo Silván (veterano C), Nary Ly (veterana C), Ángel Martínez (veterano D), Caroline Anne Smith (veterana D), Tino González (veterano E) y María Jesús de Vega (veterana E) también lograban hacerse con el trofeo en sus categorías.

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