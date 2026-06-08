León se prepara para una nueva edición de su Magistral de Ajedrez, ya la número 39

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

''Como siempre, el torneo se basa en dos pilares fundamentales. Uno es la elección de la nómina de jugadores y el otro todas las actividades paralelas que rodean y hacen más atractivo el torneo'', comenzó su explicación Marcelino Sión, máximo impulsor del Magistral de Ajedrez Ciudad de León. El Torneo principal tendrá lugar entre el 3 y el 5 de julio pero en su conjunto con otras actividades durará del 2 al 6.

''En cuanto a la nómina de jugadores, la primera obligación es conseguir que los mejores ajedrecistas del mundo vengan cada año a nuestra ciudad. Este 2026 tenemos una nómina que no solo reúne a jugadores de primer nivel mundial, sino que también ha sido escogida pensando en la diferencia de los estilos de juego de cada uno, en su capacidad de lucha, en que son todos jugadores muy muy combativos y también son muy jóvenes, la mayoría'', continuó.

''Creo que tenemos este año una media de edad de 24 años, que no está nada mal para un evento de estas características y que permitirá que haya partidas emocionantes, que es lo que le gusta ver el público. No solo al que estará presente en el auditorio, sino a las decenas de miles de personas que nos seguirán a través de internet en directo durante cada jornada de juegos'', concluyó.

A quienes así describe Marcelino Sión son los siguientes contendientes: Le Quâng Liêm, vietnamita en el top 20 mundial, que buscará defender su título en el Torneo; Volodar Murzin, ruso campeón mundial de rápidas ante Magnus Carlsen; el argentino Faustino Oro, convertido en segundo el Gran Maestro más joven de la historia; y Jaime Santos, el campeón local, en ascenso y clasificado para la Copa del Mundo.

El Torneo también destaca por todas las actividades paralelas que le acompañan: el XIII Concurso de Ajedrez y Finanzas El Inversor Inquieto, Ajedrez en la calle, Simultáneas con Murzin en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana, Conferencia La revolución ajedrecística en Cuba, la era post Capablanca a cargo de Silvino García en El Albéitar, XI Open Magistral de León y VI Torneo Open Magistral de León de Blitz.