Technosylva Bembibre brilla en el Gran Premio Abimota, en Portugal

Publicado por DL Bembibre Creado: Actualizado:

El Technosylva Bembibre completó una destacada actuación en la 46ª edición del Gran Premio Abimota, una de las pruebas por etapas más prestigiosas del calendario portugués, cerrando tres intensas jornadas de competición con presencia en el podio, pues Biel Font se proclamó vencedor de la clasificación general sub-23.

La escuadra berciana fue de menos a más durante la ronda lusa, mostrando carácter, capacidad de sacrificio y un sólido trabajo colectivo que permitió remontar posiciones en la clasificación general durante la jornada final.

El protagonismo y éxito se repartió entre corredores jóvenes. Jesse Maris se impuso en la clasificación sub-23 de la última etapa, confirmando su excelente estado de forma frente a un pelotón de gran nivel competitivo, habiéndose enfrentado el equipo afincado en Bembibre a ciclistas profesionales y estructuras de categoría Continental.

Por su parte, Biel Font culminó el trabajo realizado durante toda la prueba al proclamarse vencedor de la clasificación general sub-23, un resultado de enorme valor que recompensa la regularidad, la consistencia y el rendimiento mostrado por el corredor catalán a lo largo de las tres etapas.

Desde el equipo se destacó especialmente el compromiso de toda la plantilla, clave para alcanzar unos resultados que vuelven a situar al Technosylva Rower Bembibre Cycling Team entre las estructuras de referencia del pelotón élite sub-23 de la Península Ibérica.