Raly Cabral: «En el fútbol pueden darse sorpresas»

Raly Cabral (Bembibre, 1997), futbolista que milita en el Unió Esportiva Santa Coloma, un club que juega en la Primera División andorrana, y que con 18 años fue convocado con el primer equipo de la Ponferradina tras formarse antes en el Atlético Bembibre, recuerda sus orígenes caboverdianos: «Mis padres son de Cabo Verde y también es mi país, al igual que España». Para Raly el partido España-Cabo Verde del Mundial «es muy especial, porque he sido internacional absoluto con Cabo Verde en tres ocasiones y también he jugado en varios equipos de España. Por raíces y cultura me siento más caboverdiano».

Con respecto al partido del lunes 15 de junio reconoce: «Las diferencias son grandes entre España y Cabo Verde, pero en fútbol puede haber sorpresas. Cabo Verde tiene una buena selección. Es la primera vez que va a un Mundial y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien».