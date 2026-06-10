Doble triunfo de Gael García Melgar en la Copa de España

Gael García Melgar volvió a dejar constancia de su calidad con un triunfo por partida doble en la tercera prueba del Campeonato de España en la categoría de 160cc de la FIM Series, que se disputó en el circuito KB24 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Allí se enfrentaba a los 16 mejores pilotos del panorama nacional.

La próxima cita será el 21 de junio en el circuito mundialista de Cheste (Ricardo Tormo), esta vez de la categoría de Moto 5 (250cc) de la Copa Nacional Mir Racing Aspar.