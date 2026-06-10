La España invencible: 815 días sin caer

Publicado por Javier Varela Tennessee Creado: Actualizado:

Hay selecciones que llegan a un Mundial con ilusión. Otras, con talento. Algunas, con grandes estrellas. España aterriza en Estados Unidos con algo todavía más difícil de conseguir: una costumbre. La de no perder. Cuando el balón eche a rodar para la selección de Luis de la Fuente frente a Cabo Verde el próximo lunes, habrán pasado 815 días desde la última derrota española. Más de dos años sin conocer el sabor amargo de una caída. Treinta partidos consecutivos invicta. Ninguna de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 presenta una hoja de servicios semejante a la de La Roja La cifra impresiona por sí sola. Pero adquiere otra dimensión cuando se coloca en perspectiva histórica. España jamás había llegado a una Copa del Mundo con una racha tan larga sin perder. Ni siquiera la selección de Luis Aragonés alcanzó estos registros antes de Alemania 2006. Tampoco la generación campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Ni la de Julen Lopetegui que desembarcó en Rusia 2018 sin haber perdido un solo partido bajo su dirección.

30 encuentros invicta La actual selección ha llevado el listón más arriba que ninguna otra. Los 30 encuentros sin derrota superan ampliamente los 22 de 2006, los 20 de 2018 y los 12 de 2010. Nunca España había encadenado una secuencia tan larga antes de disputar un Mundial.

La última vez que cayó fue el 22 de marzo de 2024. Aquel amistoso frente a Colombia, resuelto con un 0-1 en Londres, aparece hoy como una fotografía lejana y casi anecdótica. Desde entonces, España ha construido una racha de 22 victorias y ocho empates entre partidos oficiales y amistosos, una trayectoria que la ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol internacional.

Buena parte de ese recorrido lleva la firma de Luis de la Fuente. El seleccionador riojano llegó al cargo rodeado de dudas y encontró muy pronto una tormenta. Su derrota ante Escocia (2-0) en marzo de 2023, apenas en su segundo encuentro oficial, abrió un debate prematuro sobre su continuidad y la conveniencia de su elección para el banquillo de La Roja. Tres años después, la realidad ofrece una respuesta contundente. De la Fuente suma 30 victorias, nueve empates y solo dos derrotas en 41 partidos al frente de la selección.

Más significativo aún es que únicamente una de esas derrotas llegó en competición oficial. La de Glasgow ante Escocia. La otra, frente a Colombia, fue un amistoso que no dejó heridas visibles. De hecho, España reaccionó pocos meses después conquistando la Eurocopa con una autoridad que reforzó su condición de potencia emergente.

No garantiza nada. Ninguna racha lo hace, ni gana partidos sin jugarlos. Pero cuando España salte al césped en Atlanta para medirse a la selección de Cabo Verde este próximo lunes a partir de las 18.00 horas, llevará consigo la mejor carta de presentación de todo el Mundial. Y también la mejor de su propia historia.