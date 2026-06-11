La XXIV edición del Torneo Internacional de Fútbol Ciudad de León ya está aquí

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XXIV edición del Torneo Internacional Infantil Ciudad de León se disputa este fin de semana en las instalaciones del C.H.F. como escenario del mismo. Cultural y Deportiva Leonesa, León CF, Getafe CF y el Río Ave Futebol Clube, con sede en Vila do Conde, distrito de la localidad portuguesa de Oporto son los equipos que buscarán suceder al Parquesol vallisoletano, campeón de la edición anterior en el palmarés de un torneo que el próximo año alcanzará las bodas de plata.

La competición dará el sábado 13 de junio el pistoletazo de salida a partir de las 11.15 horas con el duelo entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el León CF, completando esta primera jornada dos horas después el encuentro entre el equipo madrileño del Getafe CF y el portugués del Río Ave FC.

Por la tarde se disputará la segunda jornada de esta fase de clasificación que enfrentará al León CF con el Getafe CF a partir de las 18.30 horas, para cerrar el encuentro entre la Cultural y el Río Ave a las 20.30 horas.

El domingo abrirá la sesión matinal el León CF y el Río Ave FC a las 11.00 horas, cerrando esta tercera jornada de clasificación el encuentro entre el Río Ave FC y la Cultural a las 12.45 horas.

La tarde del domingo servirá para conocer la clasificación final del torneo al jugar el tercer clasificado contra el cuarto en el encuentro valedero para el tercer puesto a las 17.00 horas, cerrando esta edición el partido entre el primer y segundo clasificado a partir de las 18.30 horas para conocer el campeón y sucesor del Parquesol en el palmarés de un torneo que el próximo año cumplirá su 25 aniversario.

En la pasada edición participaron Cultural y Deportiva Leonesa y León CF, que repiten de nuevo, Parquesol de Valladolid y Tokyo de Japón, proclamándose campeón el equipo vallisoletano tras derrotar en la gran final al conjunto japonés que fue en la edición XXIII la representación internacional en el torneo infantil Ciudad de León, manteniendo así su condición de internacional un año más.