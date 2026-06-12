Rodrigo Benites, del Ademar León, se postula como mejor defensor de Asobal

Rodrigo Benites se prepara para lanzar a portería en el partido contra Guadalajara.virginia morán

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Asobal ha dado la lista de candidatos a mejor defensor de la temporada 2025-26, en la que se encuentra el pivote ademarista Rodrigo Benites.

El brasileño luchará por el galardón contra Fàbregas, Popovic, Fischer y Marcio Silva.

Por otro lado, el Ademar sigue rastreando el mercado en búsqueda de un portero veterano y jugadores para la primera línea.