La Cultural desprecia a los entrenadores de León

La Cultural vuelve a despreciar a los entrenadores de León. Si para dirigir a su filial, el Júpiter Leonés, tiene que contratar al técnico madrileño José Antonio Portillo, algo falla en las estructuras de la cantera. Después del ascenso de los dos equipos juveniles de la Cultural a División de Honor y Liga Nacional Juvenil, la valía de los técnicos Viti Matos y Quico Moro está fuera de toda duda. Además, hay entrenadores muy válidos de esta tierra para dirigir al segundo equipo culturalista. Hay nombres de la valía y experiencia de Miguel Ángel Miñambres, Adrián Benavides, José Díez, José Ángel Montaña, Pepe Mena, Nanín, ‘Kun’ Pablo Huerga, Héctor Pérez y otros que muy bien podrían promocionar del propio fútbol base culturalista para tener su oportunidad en el filial culturalista. Incluso dentro de la Asociación de Veteranos de la Cultural hay hombres muy bien preparados para llevar las riendas del Júpiter Leonés.

Sin embargo, los que gobiernan el club culturalista en materia deportiva y afines a la dirección general, como es el caso de Antonio Martínez, de acuerdo con los que mandan en Madrid, en este caso el director general de Aspire, Iván Bravo, han liderado los movimientos para situar a José Antonio Portillo, procedente del Alcorcón, equipo en el que actuó como asistente de Pablo Álvarez en la campaña recién finalizada, al frente del banquillo para que se convierta en el preparador del Júpiter Leonés.

Otra subestima más de la Cultural hacia los entrenadores de León. Se supone que los entrenadores de la casa y los de esta tierra conocen mejor a los jugadores de la cantera. León no cuenta.