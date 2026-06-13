Diario de León

Khoukhi y Lopetegui hacen historia para Catar ante una decepcionante Suiza

El ex culturalista Homam dio la asistencia del gol

Catar celebra el gol del empate en el descuento.

Catar celebra el gol del empate en el descuento.fanjoy

Publicado por
Santiago Aparicio
Santa Clara

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CATAR 1

Abunada; Ayoub (Fathi, min 60), Pedro Miguel, Khoukhi, Homam; Madibo (Al Mannai, min 79), Gaber (Boudiaf, min 60), Laye; Edmilson (Al Haydos, min 89), Afif y Abdurisag (Alaaeldin, min 60).

SUIZA 1

Kobel; Akanji, Elvedi, Zakaria; Aebischer (Rieder, min 65), Freuler (Jasari, min 89), Xhaka, Ricardo Rodriguez (Muheim, min 89); Ndoye (Manzambi, min 65), Ruben Vargas (Amdouni, min 79) y Embolo.

Goles: 0-1, min 17: Embolo, de penalti; 1-1, min 95: Khoukhi. Árbitro: Said Martínez (Honduras). Amarilla a Abunada y Gaber de Catar; y a Zakaria de Suiza. Incidencias: Primera jornada del Grupo B del Mundial disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ante 67.966 espectadores.

Un gol de cabeza de Boualem Khoukhi en el minuto 95 premió la seriedad y la resistencia de la selección de Catar ante Suiza (1-1), que nunca había logrado hasta ahora evitar una derrota en un Mundial, y también a su seleccionador, el español Julen Lopetegui, que por fin pudo resarcirse de la decepción que sufrió ocho años atrás, en Rusia 2018, cuando fue cesado como responsable de España a punto de debutar.

Fue con un centro desde la izquierda del ex culturalista Homam que aprovechó Khoukhi para batir a Kobel como hizo historia Catar y también Lopetegui. Las andanzas de la selección asiática por una fase final se reducían a ser anfitriona en 2022, cuando cerró su primera presencia con tres derrotas en tantos partidos y solo un gol a favor.

Pero encontró el premio y la historia bajo la dirección de Lopetegui y castigó, de paso, la racanería y falta de acierto de Suiza, dominadora durante todo el partido, pero sin puntería, incapaz ante el meta Abunada, que sostuvo a su país.

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