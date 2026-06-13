Khoukhi y Lopetegui hacen historia para Catar ante una decepcionante Suiza

Publicado por Santiago Aparicio Santa Clara Creado: Actualizado:

CATAR 1

Abunada; Ayoub (Fathi, min 60), Pedro Miguel, Khoukhi, Homam; Madibo (Al Mannai, min 79), Gaber (Boudiaf, min 60), Laye; Edmilson (Al Haydos, min 89), Afif y Abdurisag (Alaaeldin, min 60).

SUIZA 1

Kobel; Akanji, Elvedi, Zakaria; Aebischer (Rieder, min 65), Freuler (Jasari, min 89), Xhaka, Ricardo Rodriguez (Muheim, min 89); Ndoye (Manzambi, min 65), Ruben Vargas (Amdouni, min 79) y Embolo.

Goles: 0-1, min 17: Embolo, de penalti; 1-1, min 95: Khoukhi. Árbitro: Said Martínez (Honduras). Amarilla a Abunada y Gaber de Catar; y a Zakaria de Suiza. Incidencias: Primera jornada del Grupo B del Mundial disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ante 67.966 espectadores.

Un gol de cabeza de Boualem Khoukhi en el minuto 95 premió la seriedad y la resistencia de la selección de Catar ante Suiza (1-1), que nunca había logrado hasta ahora evitar una derrota en un Mundial, y también a su seleccionador, el español Julen Lopetegui, que por fin pudo resarcirse de la decepción que sufrió ocho años atrás, en Rusia 2018, cuando fue cesado como responsable de España a punto de debutar.

Fue con un centro desde la izquierda del ex culturalista Homam que aprovechó Khoukhi para batir a Kobel como hizo historia Catar y también Lopetegui. Las andanzas de la selección asiática por una fase final se reducían a ser anfitriona en 2022, cuando cerró su primera presencia con tres derrotas en tantos partidos y solo un gol a favor.

Pero encontró el premio y la historia bajo la dirección de Lopetegui y castigó, de paso, la racanería y falta de acierto de Suiza, dominadora durante todo el partido, pero sin puntería, incapaz ante el meta Abunada, que sostuvo a su país.