La Cultural Leonesa evoca la gesta del filial en 1985

El 2-0 con el que venció la Cultural de León, con sendos goles del loyolista Pachi, a la Cultural y Deportiva Leonesa marcó un antes y un después en el club culturalista, al imponerse un filial repleto de futbolistas de la cantera leonesa al primer equipo. Fue el 3 de noviembre de 1985, hace ya más de 40 años, con los dos conjuntos en Tercera División tras el ascenso del filial Cultural Promesas desde la Regional Preferente. Los hermanos Rabanal presidían los equipos culturalistas. Luis a la Cultural Leonesa y Andrés al Cultural de León. Al final de esa temporada 1985-1986, ninguno de los dos cuadros subió de categoría. Después, se unificaron y el club superó la enésima crisis económica. La Cultural, a la siguiente campaña, ascendió a Segunda B de la mano del entrenador Juanjo García, que había llegado al club leonés procedente del Castilla y que falleció de un infarto a los 41 años de edad. Los protagonistas visitaron el Reino de León y después comieron en hermandad.