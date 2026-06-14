La Cultural, campeona por penaltis

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La XXIV edición del Toreno Internacional Infantil Ciudad de León ya tiene campeón. La Cultural y Deportiva Leonesa sucede en el palmarés del torneo al Parquesol de Valladolid, tras imponerse en la gran final en los lanzamientos desde el punto de penalti al Getafe en un partido que finalizó en empate (0-0), alzándose con el triunfo el equipo blanco en el lanzamiento número 13, dada la gran igualdad existente.

En el encuentro valedero para el tercer y cuarto puesto se repitió la historia haciéndose con la tercera posición el León CF al imponerse en los lanzamientos desde el punto de penalti al conjunto portugués del Río Ave FC tras finalizar el choque también con empate, aunque en esta ocasión el resultado final fue 1-1.

Pedro García, organizador y alma mater de este evento, que en 2027 alcazará sus bodas de plata, espera poder recuperar la brillantez perdida desde la pandemia y poder recuperar la participación de un total de seis equipos que permitan a León ser la capital de fútbol infantil durante tres días como en ediciones precdentes hasta ese momento.