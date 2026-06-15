España no puede con la muralla plantada por el equipo caboverdiano

Publicado por Óscar Maya Belchí Atlanta Creado: Actualizado:

España debutó en el Mundial como favorita. Un partido para poner las cartas sobre la mesa, pero sufrió en exceso. Ritmo plano y movimiento lento a pesar de las buenas condiciones climáticas en el estadio; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde resistió y sumó un punto en su debut mundialista (0-0).

De la Fuente no dio con la tecla. Sorprendió con Gavi como extremo izquierdo de inicio. Consciente de la presión de liderar a una de las grandes favoritas, la corbata que lució en la primera parte le apretó más y más con el paso de los minutos. Tanto que en la segunda ya no la lució.

Un partido en el que Pedri no carburó y España lo notó. Dos fallos en el pase impropios del centrocampista, que no encontró el ritmo de partido, marcaron un inicio de partido en el que Cabo Verde se hizo fuerte. Bloque bajo y tapando los pasillos interiores para dificultar el juego de España. Ante este plan, apareció la figura de Cucurella.

Vozinha, el portero caboverdiano de 40 años, está sin equipo tras no renovar con el Chaves luso. El Mundial es su gran escaparate

Desde un lateral izquierdo sin casi exigencia defensiva, Cucurella insistió apurando línea de fondo y sirviendo balones atrás que Ferran Torres no acertó a convertir. Primero se encontró con el palo en el minuto 38 y después, en el 43, con un Vozinha al que el partido le puso en el mapa; más aún en su parada abajo a un cabezazo de Laporte justo antes del descanso.

A sus 40 años, el portero caboverdiano se encuentra sin equipo, tras finalizar su vinculación con el Chaves, de la segunda división de Portugal. Ocupa las últimas posiciones de valor de mercado de la web especializada Transfermarkt, con 50.000 euros. Ni Yamal, el opuesto en esta clasificación, al ser el jugador con más valor (200 millones de euros), junto a Haaland, pudo con la resistencia de Cabo Verde. En Atlanta, su cara copaba edificios.

Fabián en tres ocasiones, Oyarzabal en dos, Laporte y Mikel Merino con un remate… ninguno de ellos pudo batir a Vozinha ni a un Pico Lopes, central caboverdiano, que estuvo pegajoso en la marca de los atacantes de España.