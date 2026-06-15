25 años de la Liga Asobal de Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Hace ya un cuarto de siglo de la consecución por parte del Ademar León de la única Liga Asobal que luce en la vitrinas del equipo de la ciudad cuna del parlamentarismo. El triunfo en casa el 16 de junio de 2001 frente al Portland San Antonio de Pamplona (un equipo hoy ya desaparecido) por 34-23 otorgaba de forma matemática e irrefutable el título a los leoneses.

Los leoneses estaban comandados desde el banquillo por Manolo Cadenas (con 46 años en su gran madurez deportiva) y con un plantel de calidad y garra conformada entre otros por Alberto Entrerríos (poco después también luciría la camiseta ademarista su hermano Raúl), Iker Romero, Juanín García, Bartók, Andersson, Krivoshlykov, Ordóñez, Castresana, Colón y Kasper bajo palos lograban hacer realidad lo que parecía que solo sucedería en un mundo paralelo. Pero en ese día de junio y en el Palacio sucedió en nuestra realidad.

Esa temporada de Asobal 2000-2001 el club marista obtuvo 46 puntos (uno más que el Barça y 12 respecto al tercer clasificado Portland) merced de una campaña casi impoluta en la que logró ganar en 22 ocasiones, con dos partidos empatados y solo otros dos perdidos.

Sin contar al Barcelona, que es dueño y señor actual de la Asobal (y también de Europa donde el pasado fin de semana ganó por 13ª vez), el Ademar siempre está en las quinielas de luchar en el grupo cabecero de la competición. Y hace no tanto tiempo estuvo en el exclusivo club de los equipos capaces de hacer frente a los blaugranas. Aquella Liga de hace 25 años fue incluso capaz de destronarlo (hubo hasta pasillo en el Palau). Fue una efeméride que perdura en el tiempo.