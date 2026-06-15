De la Fuente, seleccionador español: «Hay que mejorar la faceta finalizadora»

Publicado por Iñaki Dufuor Atlanta Creado: Actualizado:

De la Fuente dio su. primer análisis del resultado en el debut ante Cabo Verde.

«Tenemos que insistir en la misma idea. Hemos generado mucho, pero nos ha faltado finura. Ellos son muy organizados, se metían en bloque bajo, y ha sido muy complicado generar espacios.

Nos ha faltado circulación y frescura, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido remates, ocasiones y ganas de solucionar el partido por la vida rápida. Sabemos que esto es muy difícil y aquí cuesta muchísimo ganar».