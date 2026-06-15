La Liga Asolefusa Caja Rural finalizó la temporada 25/26

Tradicional foto de familia de todos los premiados al término de la entrega de trofeos de la temporada 2025/2026 de Asolefusa/Caja Rural.dl

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

Las competiciones de Asolefusa/Caja Rural tuvieron su acto de clausura con la final de la Copa Francisco de la Torre y la posterior entrega de trofeos tanto a nivel individual como colectivo, contando con la presencia de Francisco Chamorro ‘Fran’, presidente de la Asolefusa.

Terrae Tours relevó al Matallana FS como campeón de Liga de una forma brillante. Campeón de la competición de Liga, siendo segundo el Boñar FS mientras el Mansilla FS se hizo con la tercera edición de la Copa Francisco de la Torre repitiendo el Boñar FS, que fue campeón de la edición anterior, como subcampeón, siendo el Rayo Comercial Ayoe el equipo que se hizo con el trofeo a la Deportividad,

En el aspecto individual Mario Sánchez de la Calle, del Mansilla FS, se erigió en el máximo goleador de la competición liguera, mientras Basilio Proy de Jesús, del CD Unidad, fue el mejor portero del campeonato de la regularidad. Marcos Piñeiro Calvo, del Terrae Tours, fue elegido como el mejor jugador de la temporada.

La Asolefusa espera aumentar el número de equipos para afrontar la temporada 2026/2027, que volverá a contar con el patrocinio de Caja Rural como en las últimas temporadas.

Además, la próxima temporada espera poner en marcha un campeonato femenino, completando así la oferta uniéndose a las categorías de base benjamín, alevín e infantil que permitan mantener su crecimiento.