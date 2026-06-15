Santa Marina del Rey se proclama campeón del Torneo de Veteranos Villa de Llanes

Santa Marina del Rey se proclama campeón contra todo pronóstico en el XV Torneo de Veteranos Villa de Llanes.

El equipo de veteranos de Santa Marina del Rey ha firmado una actuación sobresaliente al proclamarse campeón del XV Torneo de Veteranos Villa de Llanes en su primera participación, superando todas las expectativas y demostrando un crecimiento constante a lo largo de la competición. Todo ello bajo la dirección de Santos Ferrero y con Pablo Fernández, uno de los jugadores más veteranos del torneo, ejerciendo como capitán y referente dentro y fuera del terreno de juego.

La fase de grupos se cerró con Santa Marina del Rey clasificándose para los cuartos de final como segundo clasificado, sumando seis puntos tras sus enfrentamientos frente a la Juventud de León, el Selaya cántabro y el anfitrión Club Deportivo Llanes.

En la ronda de cuartos esperaba la Hullera Vasco-Leonesa. Fue un encuentro muy disputado, aunque Santa Marina del Rey se mostró superior durante gran parte del choque, dominando el juego y generando las mejores ocasiones. Un solitario gol de Diego Peláez dio la victoria por 1-0 a los leoneses de la Ribera del Orbigo, que ya empezaban a mostrar una notable mejoría en su fútbol.

Las semifinales enfrentaron a Santa Marina del Rey con la Juventud de San Sebastián de los Reyes, vigente campeona de su liga de veteranos y considerada una de las favoritas del torneo por su juventud y poderío físico. Sin embargo, los leoneses ofrecieron una exhibición de fútbol, controlando el partido de principio a fin y venciendo con autoridad por 2-0 gracias a un espectacular doblete de Diego Peláez. El resultado incluso pudo ser más amplio por las numerosas ocasiones creadas por el conjunto leonés.

La gran final brindó la oportunidad de revancha frente al Selaya, el único equipo que había conseguido derrotar a Santa Marina del Rey durante el campeonato. Los cántabros intentaron imponer nuevamente su fortaleza física, pero esta vez se encontraron con un rival muy superior en juego, intensidad y ritmo. Santa Marina del Rey firmó su mejor actuación del torneo y se impuso por un claro 2-0 gracias a los tantos de Carlos González “Charly” y Hugo Tranche, levantando así el título de campeón de manera brillante.

El éxito fue aún mayor para la expedición leonesa gracias al reconocimiento individual recibido por su guardameta, Palas, que fue distinguido como Mejor Portero del Torneo tras una actuación sobresaliente durante toda la competición.

Con este triunfo, Santa Marina del Rey culmina un debut soñado en el XV Torneo de Veteranos Villa de Llanes, conquistando el campeonato contra todo pronóstico y dejando una magnífica imagen basada en el compañerismo, el esfuerzo, la experiencia y un fútbol de gran calidad. Más allá de los resultados, Santa Marina del Rey ha demostrado que es mucho más que un equipo de fútbol veterano: una auténtica familia de amigos unida por la pasión por el fútbol, valores que han sido fundamentales para alcanzar este éxito.