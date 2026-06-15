La Ponferradina pone a la venta este martes las entradas para la finalísima del sábado en Balaídos

Antes de las 21.30 horas de ayer ya había gente en la cola.DL

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina dio a conocer a última hora de la tarde de ayer el proceso de compra de entradas para el duelo de este sábado en Vigo. No obstante, no se ha especificado todavía el número de localidades de las que dispondrá la afición deportivista para este partido.

Desde las 08.30 horas de hoy se empezarán a vender las entradas en las oficinas de El Toralín. Las mismas se venderán por riguroso orden de llegada a las oficinas. Únicamente se despacharán entradas a abonados de la SD Ponferradina y sólo se venderá una entrada por carnet y persona. Excepcionalmente, sólo se venderá más de una entrada por persona si los carnets que porte corresponden a familiares directos (padres e hijos).

El precio de cada entrada es 25 euros. Las entradas son nominales, por lo que en el momento de la compra habrá que facilitar el nombre y DNI del usuario de la entrada. También será obligatorio acudir con el carnet de abonado del club.

«Una vez confirmada la disponibilidad de entradas para el partido, la SD Ponferradina reserva un lote para la Federación de Peñas y para la peña Elegancia Blanquiazul, que dispondrán de 110 y 55 respectivamente, al igual que en el resto de encuentros a domicilio de la temporada, con el objetivo de garantizar la presencia de los aficionados que se han desplazado habitualmente en sus viajes organizados», indica en su comunicado la SD Ponferradina.

En Vigo las 42.000 personas con abono o carnet celtista pueden solicitar la entrada para el encuentro. Ayer se sobrepasó la cifra de 5.000 entradas gestionadas. No venderán entradas a aficionados que no sean socios.

Diversos medios de comunicación siguen justificando que el RC Celta no entregue más de 1.000 entradas porque en la ida recibió 583. Incorrecto. Recibió 683, de las cuales no agotó ni 583 ni 483. Por un portentaje proporcional debería entregar por encima de 1.800.