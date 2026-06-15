La Deportiva espera renovar a Esquerdo tras caer lesionado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina trabaja para que Vicente Esquerdo continúe ligado a la disciplina blanquiazul la próxima temporada. El valenciano ha sido unos de los mejores jugadores de la temporada, a pesar de que se ha perdido más de la mitad de la misma por culpa de las lesiones. Ahora mismo el centrocampista atraviesa por un momento complicado por la lesión de rodilla producida en Alcalá de Henares.

El club ya había iniciado conversaciones para tratar de renovar al futbolista meses atrás, pero no hubo avances en este aspecto.