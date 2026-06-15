Koke sufre un esguince, pero no está descartado para Vigo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Koke se retiró el pasado sábado entre lágrimas tras sufrir una lesión. Después de las exploraciones realizadas se ha detectado un esguince en una rodilla del lateral derecho llegado del Real Valladolid Promesas. Se trata de una nueva lesión en la temporada, algo demasiado frecuente. Y la mala suerte no ha abandonado en este sentido al equipo durante el play off. Sin embargo, Koke no está descartado para el partido de Vigo. Se trata del último partido y para bien o para mal es momento de arriesgar. Así que según vaya la semana, el futbolista podría jugar.