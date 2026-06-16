Gala de fin de curso del Club Rítmica Contrapunto de Astorga

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El Club Rítmica Contrapunto celebró este fin de semana en Astorga su tradicional gala de fin de curso, una cita muy especial que volvió a reunir a gimnastas, familias y entrenadoras en un ambiente cargado de emoción, cariño y pasión por la gimnasia rítmica.

El evento sirvió para poner el broche final a una intensa temporada y mostrar el trabajo realizado durante todo el año por las deportistas del club. Desde las más pequeñas, algunas de tan solo 3 años, hasta las gimnastas más veteranas, que actualmente estudian fuera y regresaron para compartir este día tan especial con el club, todas tuvieron su protagonismo sobre el tapiz.

La gala estuvo marcada por la ilusión, el compañerismo y el amor por este deporte, en una jornada en la que se pudo disfrutar de diferentes exhibiciones y coreografías preparadas con mucho esfuerzo y dedicación.

Desde el Club Rítmica Contrapunto quisieron agradecer el compromiso de las familias, entrenadoras y gimnastas, destacando el crecimiento deportivo y humano vivido durante toda la temporada. Asimismo, el club quiso mostrar un agradecimiento especial a todos sus patrocinadores y colaboradores, cuya ayuda y apoyo hacen posible que el proyecto continúe creciendo año tras año.

Con esta gala, el club despide el curso deportivo antes de afrontar las actividades de verano y seguir trabajando para continuar fomentando la gimnasia rítmica en la ciudad bimilenaria.