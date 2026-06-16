Diario de León

Gala de fin de curso del Club Rítmica Contrapunto de Astorga

Volvió a reunir a gimnastas, familias y entrenadoras en un ambiente cargado de emoción, cariño y pasión por la gimnasia rítmica

Foto de equipo de las chicas que forman el Club.

Foto de equipo de las chicas que forman el Club.DL

Publicado por
Guillermo Mieres
Redacción

Creado:

Actualizado:

El Club Rítmica Contrapunto celebró este fin de semana en Astorga su tradicional gala de fin de curso, una cita muy especial que volvió a reunir a gimnastas, familias y entrenadoras en un ambiente cargado de emoción, cariño y pasión por la gimnasia rítmica.

El evento sirvió para poner el broche final a una intensa temporada y mostrar el trabajo realizado durante todo el año por las deportistas del club. Desde las más pequeñas, algunas de tan solo 3 años, hasta las gimnastas más veteranas, que actualmente estudian fuera y regresaron para compartir este día tan especial con el club, todas tuvieron su protagonismo sobre el tapiz.

La gala estuvo marcada por la ilusión, el compañerismo y el amor por este deporte, en una jornada en la que se pudo disfrutar de diferentes exhibiciones y coreografías preparadas con mucho esfuerzo y dedicación.

Desde el Club Rítmica Contrapunto quisieron agradecer el compromiso de las familias, entrenadoras y gimnastas, destacando el crecimiento deportivo y humano vivido durante toda la temporada. Asimismo, el club quiso mostrar un agradecimiento especial a todos sus patrocinadores y colaboradores, cuya ayuda y apoyo hacen posible que el proyecto continúe creciendo año tras año.

Con esta gala, el club despide el curso deportivo antes de afrontar las actividades de verano y seguir trabajando para continuar fomentando la gimnasia rítmica en la ciudad bimilenaria.

tracking