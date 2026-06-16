El Circuito Andbank es acogido de nuevo por el Club de Golf de León

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El sábado 13 de junio el Club de Golf de León, ubicado en la Carretera Monte Matahijadas, s/n, 24391 en la localidad de San Miguel del Camino, ha acogido de nuevo el circuito del prestigioso banco de inversión Andbank. capitaneados por María Jesús Soto, el torneo en el que han participado 110 jugadores, ha sido un ejemplo de organización por todo el equipo de Andbank, dejando un nivel muy alto de satisfacción en todos los participantes en todas las facetas que engloba un torneo: welcome pack, gastronomía, premios y todo lo que conlleva la competición.

La jornada se desarrolló con un clima fantástico, en un ambiente fantástico entre todos los jugadores y tuvo su colofón en una maravillosa entrega de premios a los ganadores y con un gran sorteo de regalos entre todos los participantes. Un torneo que ya se ha convertido en un clásico entre los aficionados leoneses.

María Casas fue la ganadora en handicap 1º, mismo puesto que José Luis Álvarez en handicap 2º. Roberto González ganó en Scratch. Los segundos puestos los ocuparon Nicolás Urdiales, José Luis González y Manuel Rubio respectivamente. Trinidad Verduras venció en Damas.