Villaquilambre gana la Liga de Patinaje de Velocidad de Castilla y León

Publicado por DL Santa María del Páramo Creado: Actualizado:

El equipo máster del club de Patinaje Villaquilambre se ha proclamado campeón de la Liga de Patinaje de Velocidad de Castila y León tras la disputa de la última jornada del campeonato, celebrada en Santa María del Páramo. El conjunto leonés ha logrado el título autonómico después de una destacada campaña.

El conjunto leonés ha logrado el título autonómico después de una destacada temporada en la que ha mantenido una gran regularidad en todas las pruebas disputadas. El podio final de la competición quedó encabezado por el club de Patinaje Villaquilambre, seguido por Segovia Patina y Rolling Lemons de Valladolid en el tercer puesto.

El equipo campeón ha estado formado por los patinadores Raúl Roller, Daniel García, Eloy Velázquez, Oskar González, Jose Antonio García y José Germán Moleón. Al frente del equipo ha estado el entrenador Raúl Roller, responsable de la preparación técnica y deportiva de los patinadores.

La jornada final celebrada en Santa María del Páramo sirvió para confirmar el liderato del Club de Patinaje Villaquilambre y culminar una temporada sobresaliente para el conjunto leonés. “Este título es el resultado del trabajo, la constancia y el compromiso de todo el equipo durante la temporada. Tiene un valor especial porque lo hemos conseguido sin disponer de instalaciones específicas para el patinaje de velocidad, lo que demuestra que la ilusión y el esfuerzo pueden superar las dificultades”, destaco Raúl Roller al término de la competición.