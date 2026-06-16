Buen ambiente en España tras el empate en un entrenamiento sin Mikel Merino

Publicado por Óscar Maya Belchí Chattanooga Creado: Actualizado:

La selección española volvió a entrenarse el día después de su empate a cero ante Cabo Verde en una sesión en la que volvió a reinar el buen ambiente a pesar de no conseguir la victoria en su debut en el Mundial y en la que no saltó al césped Mikel Merino, que hizo trabajo de gimnasio y recuperación.

Los futbolistas se ejercitaron en la Baylor Schoool de Chattanooga, su campo base durante la fase de grupos del torneo, y comenzaron el trabajo más serios que en días previos, pero, poco a poco, el buen ambiente, las bromas y las risas entre los jugadores se fueron apoderando del ambiente.

El entrenamiento comenzó con un calentamiento suave y dos rondos para coger ritmo antes de trabajar en porterías de dimensiones reducidas en una sesión sin alta exigencia para los titulares el lunes ante Cabo Verde.