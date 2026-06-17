Tres podios para la Escuela de Salvamento de Astorga en las pruebas de playa del XVII Trofeo de Salvamento y Socorrismo

Publicado por DL Astorga Creado: Actualizado:

Una vez finalizadas las pruebas de piscina el equipo federado de la Escuela de Salvamento de Astorga, dio comienzo el pasado fin de semana, en la ciudad de Zamora, a las pruebas de playa.

Los socorristas maragatos se desplazaron a la citada localidad de la Región Leonesa para disputar el XVII Trofeo de Salvamento y Socorrismo, previo al Campeonato autonómico que se disputará el 20 y 21 de junio en la ciudad castellana de Valladolid (pruebas de arena) y la localidad zamorana de Villasdeciervos (pruebas de agua).

La participación leonesa se cerró con tres podios: dos oros en la prueba de Nadar Surf categoría infantil y cadete femenino y una plata en carrera con tabla de salvamento infantil.