Tres podios para la Escuela de Salvamento de Astorga en las pruebas de playa del XVII Trofeo de Salvamento y Socorrismo
Dos oros en la prueba de Nadar Surf categoría infantil y cadete femenino y una plata en carrera con tabla de salvamento infantil
Una vez finalizadas las pruebas de piscina el equipo federado de la Escuela de Salvamento de Astorga, dio comienzo el pasado fin de semana, en la ciudad de Zamora, a las pruebas de playa.
Los socorristas maragatos se desplazaron a la citada localidad de la Región Leonesa para disputar el XVII Trofeo de Salvamento y Socorrismo, previo al Campeonato autonómico que se disputará el 20 y 21 de junio en la ciudad castellana de Valladolid (pruebas de arena) y la localidad zamorana de Villasdeciervos (pruebas de agua).
La participación leonesa se cerró con tres podios: dos oros en la prueba de Nadar Surf categoría infantil y cadete femenino y una plata en carrera con tabla de salvamento infantil.