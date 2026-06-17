La Diputación recibe al BF León tras su ascenso a la segunda categoría nacional

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La Diputación de León ha recibido al Baloncesto Femenino León para reconocer su reciente ascenso a la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. El acto se ha celebrado en el salón de plenos del Palacio de los Guzmanes.

La recepción ha estado encabezada por el presidente Gerardo Álvarez Courel. Ha estado acompañado por la diputada de Deportes, Patricia Martínez; el presidente y entrenador del club, Rafael González García, y la capitana del equipo, Julia Martínez. También han participado los vicepresidentes Roberto Aller y Valentín Martínez, así como los diputados José Pellitero, Octavio González, Emilio Martínez y Santiago Dorado, que han querido trasladar su felicitación a las jugadoras, al cuerpo técnico y a la directiva por este importante logro deportivo.

Durante su intervención, Gerardo Álvarez Courel les ha dado la bienvenida a “la casa de todos los leoneses y leonesas” para rendirles “el homenaje que merecéis tras una gesta deportiva que ya forma parte de la historia del deporte de nuestra provincia”. “Habéis logrado el ascenso a la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino nacional, culminando una temporada extraordinaria y superando una eliminatoria final que ha puesto a prueba vuestro talento, vuestra capacidad de sacrificio y, sobre todo, vuestra fortaleza mental”, ha señalado.

El presidente de la institución provincial ha subrayado que el equipo ha sabido “resistir cuando más difícil parecía, mantener la confianza en los momentos de máxima presión y demostrar que los grandes éxitos no se construyen solo con calidad deportiva, sino también con carácter y con convicción”. Por ello, ha remarcado que “este ascenso significa mucho más que un éxito competitivo" y que "es la recompensa a años de trabajo silencioso, de entrenamientos, de esfuerzo diario, de compromiso con un proyecto que ha crecido desde la base, apostando por la cantera, por la formación y por el talento de nuestra tierra".

“Es la demostración de que cuando se trabaja con seriedad, con humildad y con una visión de futuro, los sueños terminan convirtiéndose en realidad”, ha señalado Álvarez Courel, que ha aplaudido que el Baloncesto Femenino León haya puesto a León “en la élite” de este deporte y que lo haya hecho “representando valores que nos enorgullecen como provincia: el esfuerzo, la perseverancia, el compañerismo y la ambición de seguir creciendo sin perder nunca las raíces".

El presidente de la Diputación de León ha extendido el reconocimiento a "entrenadores, preparadores, directivos, familias, patrocinadores, voluntarios y una afición que ha vuelto a demostrar que León sabe estar al lado de quienes trabajan con pasión y representan dignamente el nombre de nuestra tierra", recordando que “más de dos mil personas acompañaron al equipo en los momentos decisivos, reflejo de la ilusión que habéis despertado en toda la ciudad y en toda la provincia”.

Para finalizar, ha animado a las jugadoras a disfrutar de este éxito “sabiendo que toda la provincia de León celebra con vosotras este ascenso histórico”. “En nombre de la Diputación de León, enhorabuena y mucha suerte en esta nueva etapa en la Liga Challenge”, ha manifestado Álvarez Courel, quien ha añadido que "este ascenso no es el final de un camino, sino el comienzo de nuevos retos y de nuevas alegrías para el deporte leonés". El acto ha concluido con la entrega al equipo de una placa conmemorativa por parte de la Diputación de León.