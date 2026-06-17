Los apoyos de Luis de la Fuente tras el fiasco ante Cabo Verde

Publicado por José Carlos Carabias Chattanooga Creado: Actualizado:

Ha bajado la temperatura en Chattanooga, la sede de la selección española en esta primera fase del Mundial hasta final de mes. Menos calor en la escuela chic del Baylor School donde las puertas permanecen cerradas en este miércoles de reflexión y recogimiento en el hotel del centro de la ciudad, jornada de descanso y recuperación para los jugadores con más volumen de trabajo en el cuerpo. El psicólogo López Vallejo y el preparador de porteros Miguel Ángel España son los colaboradores más influyentes en la gestión de las turbulencias.

Son días en los que han desaparecido las sonrisas de serie en la concentración de la Roja hasta que los animadores oficiales del personal, Lamine Yamal, Nico Williams, Gavi, dejan su impronta en la convivencia y aportan la alegría natural de su juventud. Desde el interior de la Federación se intenta desdramatizar el fiasco del empate en el debut ante Cabo Verde y se solicita de alguna manera el empuje del entorno para evitar que un traspié se transforme en un gabinete de crisis.

En este punto hay satisfacción en el ente federativo respecto a la elección de Mikel Merino como portavoz de la Roja el día después del chasco. En efecto, el jugador del Arsenal ofreció una rueda de prensa modélica, llena de lucidez, asumiendo la desilusión total del primer resultado, pero sin caer en el fatalismo en el mensaje, sino todo lo contrario. Aceptación y visión futurista de la realidad.

Es la hora para los más veteranos de auxiliar mentalmente a los que no jugaron o pensaban hacerlo (como Álex Baena o Yeremi Pino), a los que fallaron oportunidades (Ferran Torres) o a los que no rindieron según lo esperado (Gavi). A Luis de la Fuente le toca gestionar ese torrente exterior de la crítica («ruido y nueces», dijo él como respuesta espontánea) con la experiencia que le otorga haber vivido una situación similar. Fue en la primavera de 2023, cuando en su segundo partido como seleccionador, Escocia derrotó a España 2-0 en Glasgow en partido de clasificación para la Euro.