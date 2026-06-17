Los leoneses de trial-bici brillan en torneos autonómicos

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El trial-bici leonés ha dejado el pabellón de la tierra en gran lugar en las últimas semanas, con una actuación de clase mundial de sus pilotos en los campeonatos autonómicos asturiano y castellano y leonés. A pesar de las exigentes condiciones meteorológicas, marcadas por altas temperaturas que pusieron a prueba la resistencia de todos, los deportistas de León lograron resultados de gran mérito.

En Castilla y León, en categoría principiante, Saúl Guerrero logró una meritoria 5ª posición, seguido por Enzo Álvarez, quien alcanzó el 7º puesto. En elite, Jesús San Martín se hizo con el 3º puesto en la prueba, siendo subcampeón autonómico en la temporada 2026. Arturo Rodríguez logró un meritorio 5º puesto, un resultado destacable al tratarse de su primer año compitiendo en la categoría reina.

En Asturias, en alevín, Martín González logró la 5ª posición. En infantil, Roberto García fue 4º cuarto. Y en Elite Jesús San Martín consiguió la victoria en el campeonato asturiano, mientras que Arturo Rodríguez mantuvo su nivel con un 5º puesto.

Estos resultados consolidan el buen momento de forma del trial en bici leonés, que poco a poco va creciendo y que sigue demostrando su capacidad competitiva tanto en categorías de formación como en la máxima categoría.