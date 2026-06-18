Daniela brilla en la Copa Naciones

La amazona leonesa Daniela González Baro compitió en la Copa de Naciones en Alemania.DL

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

La amazona leonesa Daniela González Baro y su caballo Maximus Optimus representaron a España a nivel indivual en la Copa de Naciones, que se disputó en Hagen (Alemania), acompañada de su entrenador Carlos Zárate Posadas.

En su primera participación en una Copa de Naciones hay que destacar que sus resultados fueron verdaderamente meritorios.

En cuanto a la apertura de la competición realizaron un gran recorrido sin faltas a 1,35m. El pasado viernes, día 12 de junio, fue el gran día de la Copa de Naciones en la que reprentaba a España. Individualmente finalizó un recorrido sin faltas a una altura de 1,40 metros.

Finalmente, en la jornada disputada el sábado 13 de junio se disputó el Gran Premio Júnior, la prueba más exigente, donde Daniela González Baro y Maximus Optimus acabaron con una falta y dos puntos en el tiempo que la dejaron fuera del desempate.

En suma, una brillante actuación para Daniela González Baro en el Gran Premio Júnior de la Copa de Naciones.