Diario de León

TENIS. Meni Puerto dirigió el evento deportivo

Raúl Vega, Pablo Balsa y Eva María vencen en Villafranca del Bierzo

El Open de Villafranca del Bierzo celebró su 17 edición.

El Open de Villafranca del Bierzo celebró su 17 edición.M. MACÍAS

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Manuel Macías
Ponferrada

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El XVII Open de Tenis de Villafranca del Bierzo se disputó con 64 participantes en categoría de absoluto de Castilla y León y 8 participantes en el cuadro femenino, después de tres meses de competición. Meni Puerto fue el director del torneo y Ade Puente el juez árbitro.

El cuadro de honor masculino: En 1ª posición Raúl Vega (Astorga), Alberto Tabuyo (Bembibre) en 2º puesto, Azael Fernández (Fabero) en 3º lugar y Javier Grajera (Ponferrada) 4º. En consolación fue: 1º. Pablo Balsa (Astorga), 2º. Eloy García (Ponferrada), 3º. José Bodelón (Ponferrada) y 4º. Moncho (Ponferrada).

Féminas: 1ª. Eva María (Astorga), 2ª. Esther González (Ponferrada), 3ª. Belén Lago (Ponferrada) y 4ª. Daniela (Veguellina).

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