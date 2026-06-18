El Colegio Jesuitas celebra el día de la bici para cerrar el curso

Publicado por Juan Caño León Creado: Actualizado:

Los alumnos de tercero y cuarto de Primaria celebraron el 'Día de la Bici' en el Colegio de Jesuitas, un deporte en pleno contacto con la naturaleza. Los estudiantes hicieron un recorrido desde el centro educativo, acompañados de sus profesores y de Protección Civil, hasta la Candamia por la zona del carril bici que bordea la ciudad. Allí se realizaron una serie de juegos, en un día maravilloso. Actividad consolidada que se hará todos los años.