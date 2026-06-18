República Checa y Sudáfrica se quedan en el alambre

Publicado por Efe Atlanta Creado: Actualizado:

REPÚBLICA CHECA 1

Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Holes; Darida (Sulc, min 55), Cerv (Zima, min 78), Sadilek (Soucek, min 67), Sojka (Zeleny, min 55); Hlozek (Provod, min 67) y Schicks.

SUDÁFRICA 1

Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Mbatha, Adams (Mofokeng, min 46); Appollis, Maseko (Sebelebele, min 84) y Rayners (Magkopa, min 66).

Goles: 1-0, min 6: Sadilek; 1-1: min 83: Mokoena, de penalti. Árbitro: Tori Penso (USA). Amonestó con cartulina amarilla a Krejci, de República Checa; y a Mokoena y Mbatha, de Sudáfrica. Incidencias: Grupo A del Mundial disputado en el Estadio Atlanta.

La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, empataron en Atlanta (1-1) y sumaron un punto que les deja en una situación delicada y no les vale para meterse entre los dos primeros del Grupo A.

La República Checa, que perdió en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que también cayó con México, se citaron en Atlanta en busca de su primera victoria en el Mundial.

A los seis minutos de comenzar el partido, Adam Hlozek recogió un balón en largo de saque de banda, en la línea de fondo puso un centro hacía atrás y en la frontal del área Aleksandr Sojka delantó el esférico para que Michal Sadilek rematase a gol. Pero Sudáfrica, con más intención que acierto, trató de buscar el gol y lo encontró a los 83 minutos de penalti por medio de Teboho Mokoena, que aprovechó la pena máxima tras una mano de Pavel Sulc a disparo de Thapelo Maseko.