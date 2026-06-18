Brasil examina sus grietas en defensa ante una Haití que promete batalla

Publicado por Efe Filadelfia Creado: Actualizado:

La selección brasileña, reforzada anímicamente por el regreso de Neymar tras un mes lesionado, encara este sábado de madrugada (2.30 horas por DAZN) a Haití en Filadelfia, donde los caribeños pondrán a prueba la frágil defensa del equipo de Carlo Ancelotti.

La Canarinha está obligada a mejorar su imagen después de un pobre empate ante Marruecos (1-1) en la jornada inaugural del Grupo C del Mundial 2026, que lidera Escocia después de sudar la gota gorda para imponerse por la mínima a Les Grenadiers (0-1).

El combinado 'verdeamarelo' estuvo espeso de ideas en ataque y blando en defensa. Solo Vinicius Júnior salvó el mal debut de la pentacampeona del mundo. En el Lincoln Financial Field de Filadelfia se espera que 'Carletto' haga retoques, aunque reina el misterio. El técnico italiano guardó con celo el once frente a Marruecos y solo se lo comunicó a los jugadores poco antes del partido.

Las especulaciones corren a rienda suelta, aunque el entrenamiento del miércoles dejó una pista difusa. A uno de los miembros de la comisión técnica se le vio cargar una pizarra con el posible dibujo inicial: 4-2-4.

En Haití destaca entre todos ellos la leyenda Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección haitiana, y el central Ricardo Adé. Haití promete pelea.