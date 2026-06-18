El plantel berciano suma 20 ascensos

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Nueve jugadores de los que a día de hoy forman parte de la plantilla de la Deportiva han logrado ascender a 2ª División a lo largo de sus respectivas carreras. Por tanto, experiencia no les falta en estas lides.

A punto de jugar el partido decisivo, el que determinará en qué categoría militará la Deportiva en la temporada 2026-2027, repasamos el listado de ascenso de los jugadores blanquiazules. Borja Valle milita en 3 plantillas que subieron a 2ª División, aunque en 1ª persona sólo lo hizo con el Real Oviedo en el 2015. Con la SDP también lo logró en el 2010, si bien, sólo jugó el último partido de Liga regular, que fue el de su debut. En la temporada 2011-2012 tuvo cierto protagonismo en la 1ª vuelta y en la Copa, aunque cuando se logró el salto de categoría, él ya militaba en el RC Celta B. Andújar subió a 2ª División con el Rayo Majadahonda en el 2018 y con el FC Cartagena en el 2020. El resto fueron los de Prieto con el Alcorcón en el 2023, Undabarrena con el Burgos CF en el 2021, Fede San Emeterio con el Real Racing Club en el 2014, Xemi con el Barcelona Atlètic en el 2017, Jorrín con el Real Racing Club en el 2022, Calderón con la Cultural en el 2025 y Erik Morán con el FC Andorra en el 2025. Los dos últimos citados se produjeron en detrimento de la Deportiva, el de Erik Morán jugando incluso contra el conjunto blanquiazul en El Toralín.

Por su parte, Ger Nóvoa, Slavy, Koke, Ángel Jiménez, Andoni, Mfulu y el propio Fede San Emeterio formaron parte de 9 plantillas de otros equipos que lograron otros ascensos a 1ª División del fútbol prefesional y a 1ª División RFEF.

ÚLTIMA SESIÓN

La plantilla de la Deportiva lleva a cabo este mediodía su último entrenamiento de la temporada. Luego habrá conferencia de prensa de Nafti y viaje por carretera a Vigo para concentrarse de cara al encuentro de mañana.

PRIMER ASCENSO

Hoy se decide la 1ª de las dos finales de ascenso a 2ª División. Desde las 21.00 horas el Zamora CF defiende un 1-0 en el campo del Sabadell, que tiene la ventaja de clasificación en caso de empate al final de la prórroga.