El descenso de la Cultural Leonesa, varapalo de 3 M€ para León

El descenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a Primera Federación lleva consigo una drástica reducción en su capacidad financiera. El presupuesto del club leonés sufrirá un ajuste de casi un tercio, pasando de unos 12 millones de euros a rondar los 4 millones para esta próxima temporada 2026-2027. Además de suponer un fuerte impacto económico general en la ciudad de León por la pérdida de aficionados y turismo deportivo, que va a rondar en números los 3 millones de euros, según cifras que se manejan en estudios de sectores leoneses muy definidos.

El desglose del impacto económico afecta al ajuste presupuestario del equipo, que se debe principalmente a la pérdida de ingresos del fútbol profesional, notándose en dos áreas clave. La primera, en el presupuesto del club leonés, plorque la diferencia entre competir en LaLiga Hypermotion de Segunda División y la Primera Federación obliga a un recorte de 8 millones de euros, limitando en una cantidad muy importante la planificación de la plantilla para recuperar la categoría perdida del fútbol profesional.

Y la segunda, la pérdida local de ingresos en el comercio y la hostelería leoneses. El impacto de aficiones visitantes en hoteles, restaurantes y otros movimientos relacionados durante los días de partido, se estima una pérdia de unos 3 millones de euros para la economía de León.

A pesar del varapalo sufrido por el descenso sufrido, el club busca estabilizarse reduciendo costes y reestructurando la plantilla. La entidad sigue adelante con otros proyectos estructurales e instalaciones deportivas, buscando de nuevo el apoyo en su sufrida masa de socios-abonados con unos precios de los carnets por encima de hace dos años en Primera Federación.