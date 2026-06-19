«Para mí la pesca es una forma de vida, una pasión que amo desde niño»

Con 43 años el bañezano José Manuel Juan Cifuentes puede presumir de ser un referente en la pesca dentro de la modalidad de salmónidos lance. Sus títulos lo avalan y refrendan que con calidad, pasión y trabajo se pueden alcanzar grandes cotas.

—José Manuel, ¿cómo empezaste en el arte de la pesca?

—Empecé muy pequeño a pescar a pesar de que en mi familia no eran pescadores. Acompañaba a mi abuelo a las tierras y mientras él regaba yo pescaba ranas con una caña de bambú. Luego un tío mío que tenía un poco de afición para mi primera comunión me compró una caña de verdad y ahí empecé a pesar lucios. Luego, con el padre de algún amigo que nos llevaban a pescar los fines de semana, la afición fue aumentando hasta que me metí en la competición y, tras unos años que lo dejé por estudios y trabajo, he vuelto con las mismas ganas.

—¿Por qué el lance?

—He pescado todo tipo de especies, en mar, en río, en lago, y en todas las modalidades. Y como me gusta la competición he tenido que centrarme y especializarme en una y esa ha sido la de lance. Luego, como en cualquier modalidad, si quieres competir tienes que entrenar en ella y emplear muchas horas. Para mí es la modalidad más versátil de todas. Es verdad que tengo muchos amigos que pescan a mosca con los que comparto quedadas. A todos nos une lo mismo.

—Ganar es complicado, pero aún más mantenerse en lo más alto. ¿Cómo se consigue?

—Lógicamente la calidad de los pescadores es grandísima, cada vez mayor. En el caso de Castilla y León posiblemente estén el 80 por ciento de los mejores pescadores de la modalidad. En otros lugares hay muy buenos, pero destacan uno o dos. En esta Comunidad lo hacen 12-14, incluso más. Para mí hay un diferencial entre estar arriba y proclamarte campeón de un torneo. Estar arriba es complicado. Si haces muchas cosas bien lo consigues, pero para ganar un campeonato debes ser muy bueno en todo, no flojear. En tantas horas de pesca se dan muchas circunstancias y debes estar preparado para todas ellas. Para mí es un factor esencial.

—¿Engancha tanto el río y la pesca a quien la practica?

—Te diría que es casi una manera de entender la vida. No es solo una afición o un deporte, que también. Al final convives con la naturaleza y tienes que entenderla. No es solo como otros deportes que depende solo de ti de lo que practica, entrenas y consigues. Aquí dependemos de las truchas, de lo que ellas comen. Hay que entender lo que comen, cuándo lo hacen y dónde. Puedes ser muy bueno, pero también dependes del río y las truchas, que ellas quieran picar. La pesca no son matemáticas.

—¿Pesca con muerte o en otro caso pesca sin muerte?

—Para serte sincero, en su día practiqué con mucha ilusión la pesca con muerte. Pero llegó un día que fui entendiendo que al final la trucha, como ser vivo y salvaje, donde mejor está es en el río. Y si queremos que nuestros hijos y quien venga detrás siga disfrutando de esta afición, está claro que entre menos alteremos ese ecosistema y menos peces saquemos más fácil será la conservación. Pero entiendo que existe una pluralidad de opiniones y las respeto. Lo que sí veo necesario es que se desarrollen estudios que determinen en qué zonas se puede pescar con muerte y qué número de peces se pueden extraer y en qué zonas no.

—León es todo un referente en la pesca, por escenarios, kilómetros de ríos y pescadores.

Aquí se facilita el entreno en los escenarios de una manera clara. Tenemos miles de kilómetros de ríos trucheros con características diferentes. Puedes ir a entrenar a un río de montaña, a un río regulado... Cuando un río viene mal puedes dirigirte a otro. León puede presumir además de la calidad de sus ríos y de sus truchas naturales que en otros sitios son repobladas. Para mí León es el mejor sitio para pescar de España.

—¿En qué ríos disfrutas más?

—Hay un río que es el caso del Duerna que me transporta a mis orígenes, a mis primeras truchas, a descubrir lo que era la pesca. Otro en el que me he desarrollado como pescador que, como ribereño de La Bañeza, me he hecho una casa en Villamor por la pesca. Te diría esos dos ríos, el Duerna y el Órbigo, como mis dos ríos preferidos.

—¿Cómo se compagina la pesca con el día a día?

—Pues no es sencillo. No es un deporte profesional, es una afición y como tal te encuentras en muchos casos con gente que por unas cosas u otras tiene más tiempo que tú para entrenar. Eso lo suples con pasión y un aprendizaje desde pequeño. También, con mucha ayuda y comprensión por parte de la familia que te animan, te ayudan y se desplazan contigo a los campeonatos. Ellos son los que te animan. Lo he dicho un millón de veces, le debo todo a mi padre José Manuel, a mi madre Ana, que me llevaban cuando era pequeño a pescar y a mi mujer e hijo Esther y Álvaro, que son los protagonistas de estos éxitos, que sin ellos no serían posibles.

—Un Europeo o Mundial, ¿sería tu sueño?

—Efectivamente, un campeonato internacional en cualquier deporte sería algo maravilloso. Sería un sueño cumplido. La Federación de Castilla y León está peleando para que se haga y esperemos que sea así.