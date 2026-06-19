La Cultural Leonesa ficha a Jon García

La Cultural Leonesa contrata a Jon García por dos temporadas.CYDL

La Cultural Leonesa llega a un acuerdo con Jon García (Pamplona, 2003) para la incorporación del jugador a la disciplina del primer equipo que entrena Jandro Castro.

Jon García Fuentes es un joven centrocampista formado en la cantera del Villarreal CF y que posteriormente continuó su desarrollo en el filial de Osasuna.

Durante las tres últimas temporadas ha competido en Primera Federación con el Osasuna Promesas, donde ha disputado 71 partidos y ha firmado 9 goles y 13 asistencias en la competición.

Aterriza en León con un acuerdo por dos temporadas.