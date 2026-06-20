Manita de Países Bajos a una Suecia muy floja en labores defensivas

Publicado por Andrea Montolivo Houston Creado: Actualizado:

PAÍSES BAJOS 5

Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; Reijnders (Til, min 60), De Jong (Koopmeiners, min 60), Gravenberch; Gakpo (Lang, min 91), Malen (Summerville, min 46) y Brobbey (Depay, min 73).

SUECIA 1

Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gudmundsson (Stroud, min 93), Yasin Ayari (Ali, min 79), Jesper Karlström (Zeneli, min 53), Alexander Bernhardsson (Elanga, min 56); Benjamin Nygren (Bergvall, min 56); Isak y Gyökeres.

Goles: 1-0, min 6: Brobbey; 2-0, min 16: Brobbey; 3-0, min 48: Gakpo; 4-0, min 54: Gakpo; 4-1, min 59: Elanga; 5-1, min 89: Summerville. Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró cartulina amarilla a Gudmundsson, Ayari y Bergvall de Suecia. Incidencias: NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total.

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial. Los dobletes de Brobbey y Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Summerville lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada. A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del 1-4 de Elanga.