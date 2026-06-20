Homenaje a veteranos del equipo de juristas

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El sábado 20 de junio de 2026 quedará en la memoria de muchos como la última ocasión en la que dieron patas a un balón defendiendo un escudo. Tras 43 años jugando juntos, muchos de los miembros que componen el equipo de Juristas de León decidieron que ya había llegado la hora de colgar las botas.

Es por ello que tomaron la decisión de este último baile. Para ello contaron con el apoyo de un combinado de jugadores veteranos de toda la provincia, del Bembibre, el Astorga o la Cultural. Decidieron entremezclarse y pasarlo bien haciendo lo que les gusta. Contaron con ex culturalistas como Pablo, José Diez, Juan Simón o Pepe Mena. También hicieron acto de presencia emblemas como Marianín, Laraurri u Ovalle.

Rafa Guerrero (al que se le entregó una placa al termino del encuentro) se encargó de arbitrar los dos partidos de 30 minutos que se llevaron a cabo, con resultados de 2-0 y 1-0. Aunque el marcador final era lo de menos en este día.