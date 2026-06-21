El subcampeón de la Copa de España irá a Europa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

En la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), celebrada en el Teatro Circo de Orihuela el pasado 20 de junio, fue aprobada la propuesta para ampliar al subcampeón de la Copa de España de balonmano masculino el derecho de plaza continental, en caso de que el campeón ya disponga de ella.

La Copa de España cuenta con solo tres ediciones, ya que sustituyó en la temporada 2023-2024 a la Copa Asobal, que venía celebrándose desde el año 1990. Asobal y Federación tuvieron un tira y afloja con intercambio de acusaciones y comunicados (incluso interpelaciones entre sus presidentes) en los días previos a la disputa de la primera edición.

Asobal defendía la gestión y organización del torneo y la RFEBM, por su parte, decía que, al convertirse la Liga Asobal en una competición profesional reconocida por el Consejo Superior de Deportes, el convenio entre las dos entidades había dejado de tener validez, y, por tanto, Asobal perdía el derecho a organizar la Copa Asobal. Los clubes que pertenecen llegaron a plantarse días antes, aunque la no asistencia al torneo, ahora organizado por la Federación, acarreaba sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, además de una suspensión de dos años. Sin embargo, acabaron jugando la competición al aceptar el ente federativo el acuerdo de Asobal con el operador televisivo LaLiga+.

El dominio del Barcelona ha sido pleno en los tres años jugados hasta ahora, mientras que el subcampeón ha ido cambiando: Logroño, Torrelavega y Atlético Valladolid, en ese orden cronológico. Se celebra en formato de final a cuatro en fase única y se clasifican los cuatro primeros (o los tres y el equipo anfitrión) en el momento de su disputada (la próxima el 6 y 7 de febrero de 2027). El Ademar aún no se ha clasificado con la nueva denominación pero ganó la Copa Asobal en dos ocasiones (1998 y 2008) y fue subcampeón otras seis veces.

Ademar hace pública su nueva camiseta por el 70 aniversario

La plaza de San Marcelo acoge a las 22.15 horas la presentación de la nueva camiseta del Ademar León con motivo de los 70 años de existencia del club marista bajo el lema Una camiseta distinta, una camiseta atrevida, una camiseta que nadie ha hecho, una camiseta que será leyenda. La marca de la nueva equipación será Kappa y el diseño ha sido obra de Juan Fran Martín, conocido por haber diseñado en 2010 la archiconocida camiseta del esmoquin para la Cultural. El Abanca Ademar aprovechará el acto, situado durante la semana festiva de la ciudad leonesa, para presentar también una galería de fotografías que ha ido recopilando de todos los años de historia del club.