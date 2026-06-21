Marc Márquez logra una victoria mundial con la 'Roja'

Publicado por Jesús Gutiérrez Brno Creado: Actualizado:

Ya ni siquiera Marc Márquez se esconde, «estando a 40 puntos y quedando más de la mitad del campeonato, no me puedo descartar». Así respondía el ganador de los dos últimos grandes premios a la pregunta de si piensa ya en el título. El de Cervera empieza a soltar ya el freno de mano, a pesar de estar todavía físicamente muy tocado: «Las limitaciones están y veremos cómo las podemos suplir. Lo importante es que poco a poco me voy acercando a hacer fines de semana normales, porque ahora estamos tirando más de coco que de físico y lo importante es que pueda tirar más de físico».

La de Brno es una victoria importante también en este sentido, porque el trazado checo era mucho más exigente que el de Balaton Park en Hungría. Y, sobre todo, un circuito que gira a derechas, con la mayor parte de las curvas en esta dirección, donde más sufre Márquez por ese brazo derecho que ha sufrido hasta siete operaciones en los últimos años. No parecía que esta vez tuviera el mejor ritmo para ganar, pero como le decía su viejo rival, Dani Pedrosam en la retransmisión de DAZN, no hace falta que Marc Márquez tenga la mejor mano de la baraja porque siempre saca la mejor estrategia.

Parecía que Márquez tendría un final de carrera tranquilo, pero apareció Ogura en los últimos giros, cuando mejor rinde el japonés, que obligó al de Cervera a no relajarse. Administró su renta en las últimas vueltas para ganar y sumar su victoria número 101.