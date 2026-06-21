Sin tiempo para el descanso y con la incógnita de Nafti en la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No hay tiempo para lamentaciones ni casi para nada. La Deportiva tiene que comenzar ya a preparar la nueva temporada y lo hace con un mes menos de margen que la mayoría de sus rivales, que ya terminaron de cometir el 24 de mayo. Aunque por clasificar al equipo para el play off tiene la continuidad asegurada, el sábado en Balaídos no quedó muy claro en palabras de Nafti si seguirá. El franco-tunecino quiere un proyecto sólido y que no pase como esta campaña, en la que la 1ª vuelta fue muy deficiente. Como ya apuntó en varias ruedas de prensa, sobre todo tras la derrota 3-0 en Zamora, el equipo ha cojeado esta temporada en la parte ofensiva, con números pobres en cuanto a la consecución de goles, más si nos centramos en los hombres que específicamente ocupan puestos avanzados en el terreno de juego.

El club ya tiene muy avanzada la llegada de Sergio Nieto, pero no es delantero, sino un lateral izquierdo que esta campaña ha defendido los colores del Alcorcón. No obstante y aunque se concrete, la pretensión de Nafti posiblemente no pase por uno, dos o tres nombres en concreto, que también, sino por un entramado solvente, sobre todo en la parte ofensiva. Y es precisamente en esa parte en al que más cuestan los futbolistas, sobre todo a estas alturas del verano.

La Deportiva tiene un ramillete de jugadores con contrato y otros a los que ha pretendido renovar, por ahora sin mucha suerte. Esto no quiere decir, como pasa con el técnico, que la continuidad de todos ellos sea segura. Así las cosas, en esta situación están: Andrés Prieto, Undabarrena, Fede San Emeterio, Calderón, Keita, Borja Valle, Lian dos Santos, Slavy y Pau Ferrer. Este último caso tiene una particularidad, y es que el delantero levantino deja de ocupar plaza sub-23 y ocupa una ficha de mayor.