Astorga levanta por todo lo alto el telón a su III Torneo Plaza Mayor

Astorga levantó el sábado el telón a su tercer Torneo de Pádel Plaza Mayor con una nómina excelsa de participantes nacionales e internacionales.VIRGINIA MORÁN

Astorga levantó el telón a la tercera edición de su Torneo de Pádel Plaza Mayor. Y lo hizo en una entrega que no solo consolida el papel de la ciudad como referente de este deporte, también abriendo las puertas a escalones más importantes, en este caso al FIP Bronze, categoría por debajo del Premier Pádel y que además otorga puntos para esta.

Con el alcalde José Luis Nieto, la puesta de largo del torneo abría unas intensas jornadas de competición en la pista situada en la plaza más importante de la capital maragata que el 5 de julio con la disputa de los partidos decidirán a los campeones.

Organizado por Innova Sports con el respaldo el Ayuntamiento de Astorga el torneo alcanza en su 3ª edición un número más destacado de participantes, en cantidad y calidad, que bajo la atenta mirada de los maragatos que dan las horas en el Ayuntamiento, Zancuda y Colasa, y los cientos de aficionados que presenciarán los partidos, convierte otro año a Astorga en la capital del pádel.